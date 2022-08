Trump profite d'un raid du FBI pour stimuler sa candidature à la présidentielle de 2024

Les actions du FBI lundi ont sans doute placé Trump dans son point sensible politique, lui permettant de prétendre qu'il est victime des forces institutionnelles qui tentent de le détruire. Ce récit très utilisé a permis aux républicains de se rallier à lui à un moment où son emprise sur le parti semblait s'effriter.

Mardi, Trump et ses alliés n'ont pas perdu de temps pour tenter d'attiser la colère et la passion de ses partisans, tout en essayant d'engranger des dollars grâce au raid sur sa maison de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

"Il n'y a pas de montagne que nous ne puissions escalader, il n'y a pas de sommet que nous ne puissions atteindre, il n'y a pas de défi que nous ne puissions relever", a déclaré M. Trump dans la nouvelle vidéo, qui comprend une longue critique de l'administration démocrate de Mme Biden. "Nous ne plierons pas, nous ne casserons pas, nous ne céderons pas".

La publicité a été suivie d'appels de collecte de fonds soulignant le raid.

Selon les sources de Reuters, les agents du FBI sont entrés dans la maison de Trump dans le cadre d'une enquête sur son retrait de boîtes de documents classifiés de la Maison Blanche lorsque son mandat de président a pris fin en 2021.

La famille de Trump a déclaré qu'il avait coopéré avec la sonde, et toute responsabilité pénale reste incertaine.

Alyssa Farah Griffin, une ancienne aide de haut rang de Trump à la Maison Blanche, a déclaré mardi à CNN que si le résultat de la descente de documents s'avère peu encourageant pour le public, l'indignation des électeurs républicains pourrait aider Trump à obtenir la nomination de leur parti.

"Si c'est considéré comme une sorte de dépassement massif et non comme quelque chose d'incroyablement sérieux, c'est un très bon jour pour Donald Trump", a-t-elle déclaré.

Trump, 76 ans, est resté viable en tant que candidat bien qu'il ait survécu à deux mises en accusation et à une enquête de grande envergure sur ses liens avec la Russie lorsqu'il était président. Des enquêtes sur ses transactions financières et sur une éventuelle ingérence électorale sont en cours.

Le raid a été dénoncé par une ribambelle de membres républicains du Congrès, de gouverneurs et de candidats aux élections de mi-mandat de novembre, qui ont également affirmé que le ministère américain de la Justice avait agi avec des motifs politiques.

TACTIQUE POLITIQUE ?

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a qualifié le raid de "nouvelle escalade dans l'armement des agences fédérales contre les opposants politiques (de l'administration)".

DeSantis a longtemps été considéré comme un challenger républicain potentiel de Trump pour la nomination présidentielle de 2024, mais il doit également faire face à une réélection en tant que gouverneur cette année et compte sur le soutien des irréductibles de Trump pour l'aider à y parvenir.

Certains démocrates ont ouvertement craint un retour de bâton politique.

Le démocrate Andrew Cuomo, l'ancien gouverneur de New York, a demandé au ministère de la Justice d'expliquer immédiatement la raison de ce raid.

"Cela doit être plus qu'une recherche d'archives sans conséquence ou cela sera considéré comme une tactique politique", a tweeté Cuomo, qui a démissionné de son poste de gouverneur il y a un an après que plusieurs femmes l'aient accusé d'avances sexuelles non désirées, ce qu'il a nié.

Les républicains ont longtemps soutenu que leurs électeurs sont plus motivés pour voter lors des midterms du 8 novembre, lorsque le contrôle du Congrès est en jeu. Mais les démocrates espèrent avoir comblé le fossé de l'enthousiasme après que la Cour suprême des États-Unis ait supprimé la protection constitutionnelle de l'avortement et après une série de victoires législatives importantes au Congrès.

Biden, en particulier, a profité d'une série de nouvelles positives, allant de chiffres économiques meilleurs que prévu à l'adoption au Sénat d'un projet de loi sur le climat et les soins de santé, attendu depuis longtemps.

Maintenant, les républicains semblent se tourner vers le raid du FBI pour galvaniser une fois de plus leur base. Les branches du Comité national républicain qui soutiennent les candidats au Sénat américain et à la Chambre des représentants ont toutes deux lancé des volées de collecte de fonds dans son sillage.

Des candidats tels que Herschel Walker, qui se présente au Sénat des États-Unis en Géorgie, et Kari Lake, le candidat républicain au poste de gouverneur de l'Arizona, ont condamné le raid en termes crus.

"Notre gouvernement est pourri jusqu'à la moelle", a déclaré Lake dans une déclaration, qualifiant l'administration Biden de "tyrans" et de "corrompus".

La rhétorique de Lake fait en partie écho à ceux qui ont participé au siège du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, et les canaux de médias sociaux favorables à Trump ont bourdonné après le raid en parlant de "guerre civile".

Trump a passé l'été à être mis en cause par un témoignage devant une commission du Congrès qui enquête sur les événements du 6 janvier et qui a insinué qu'il était à blâmer pour l'attaque du Capitole. La question de savoir s'il sera inculpé pénalement reste ouverte.

Peut-être en conséquence, les sondages d'opinion montrent une baisse de la cote de Trump aux yeux de certains républicains. Un sondage New York Times/Siena College publié le mois dernier a montré que près de la moitié des électeurs républicains interrogés pour les primaires souhaitaient un autre candidat à la présidence que Trump.

Même si Trump parvient à convaincre la plupart des électeurs républicains, il est loin d'être certain qu'il puisse à nouveau rassembler le large soutien qu'il a obtenu lors de sa campagne réussie de 2016 - et des événements tels que le raid du FBI pourraient lui nuire davantage à cet égard.