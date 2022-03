USA-Biden promet que Poutine et l'armée russe souffriront dans les années à venir

WASHINGTON, 2 mars (Reuters) - Le président américain Joe Biden a promis mardi que le président russe Vladimir Poutine paierait sur le long terme, même s'il réalise des gains sur le champ de bataille en Ukraine.

"Bien qu'il puisse avancer sur le champ de bataille, il paiera un prix élevé sur le long terme", a déclaré Joe Biden lors de son discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Congrès américain.

"Il ne sait pas ce qui l'attend", a ajouté le président américain.

Joe Biden a donné des détails sur les mesures visant à entraver l'armée russe à l'avenir, même s'il a reconnu qu'elle pourrait enregistrer des gains supplémentaires dans les heures à venir.

"Nous étouffons l'accès de la Russie à la technologie qui sapera sa force économique et affaiblira son armée pour les années à venir", a-t-il déclaré.

"Lorsque l'histoire de cette ère sera écrite, la guerre de Poutine contre l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort", a-t-il ajouté.

Joe Biden, qui s'est entretenu plus tôt dans la journée avec le président ukrainien Volodimir Zelenski, a rejeté toute participation militaire des Etats-Unis sur le terrain en Ukraine. (Reportage Makini Brice et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)