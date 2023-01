USA-Biden recevra Kishida à la Maison blanche le 13 janvier

par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

4 janvier (Reuters) - Le président américain Joe Biden recevra le Premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison blanche le 13 janvier, a annoncé mardi la Maison blanche, précisant que les deux dirigeants aborderaient, entre autres, les questions de la Corée du Nord, de l'Ukraine ou d'un "Indo-Pacifique libre et ouvert".

Ils discuteront "de question régionales et mondiales dont les programmes illégaux d'armes de destruction massive et de missiles balistiques de la République populaire démocratique de Corée, de la guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine et du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan", a dit la Maison blanche, utilisant la dénomination officielle de la Corée du Nord.

Fumio Kishida prévoit de son côté d'aborder la nouvelle politique du Japon en matière de sécurité, présentée le mois dernier, a rapporté la semaine dernière le quotidien japonais Yomiuri, citant, sans les nommer, des sources gouvernementales.

La Maison blanche a indiqué que Joe Biden réaffirmerait son soutien total à la Stratégie de sécurité nationale dévoilée par le Japon.

"Les dirigeants célébrerons la solidité de l'alliance entre les Etats-Unis et le Japon et ils détermineront le cap de leur partenariat pour l'année à venir", a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche. (Avec la contribution de David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)