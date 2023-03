USA-Blinken dénonce le "musellement systématique" des critiques par la Russie

GENEVA, 2 mars (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé Moscou de réprimer les critiques internes et a demandé aux enquêteurs mandatés par l'Onu de continuer à documenter les abus présumés de la Russie dans la guerre en Ukraine, dans un discours prononcé jeudi devant le Conseil des droits de l'homme.

Antony Blinken a décrit la répression de la société civile russe comme un "musellement systématique" et a également exhorté les enquêteurs nommés par l'Onu à continuer de documenter les abus commis par la Russie en Ukraine afin de fournir "un compte rendu impartial de ce qui se passe, et une base pour les efforts nationaux et internationaux visant à tenir les auteurs responsables".

Son allocution vidéo a précédé le discours attendu d'un haut responsable russe, Sergueï Ryabkov, qui devait se présenter devant le même organe basé à Genève pour la première fois depuis que Moscou a envahi l'Ukraine il y a plus d'un an et que la Russie a été suspendue de cet organe en avril 2022.

La Russie a nié avoir abusé des civils dans les zones occupées ou les avoir intentionnellement ciblés lors d'attaques.

Dans le même discours, Antony Blinken a également critiqué les taliban pour leur "répression draconienne des femmes et des jeunes filles en Afghanistan", a interpellé l'Iran pour sa répression des manifestations et a exprimé de graves préoccupations quant au traitement réservé par Pékin à la minorité musulmane en Chine. (Reportage Emma Farge, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)