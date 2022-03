Ukraine-160 voitures ont pu quitter la ville assiégée de Marioupol

LVIV, Ukraine, 14 mars (Reuters) - Un convoi de plus de 160 voitures est parvenu à quitter Marioupol lundi, selon des responsables locaux, dans ce qui semble être la première tentative réussie d'organiser un couloir humanitaire pour évacuer les civils de la ville ukrainienne encerclée par les forces russes.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour permettre aux civils de partir en toute sécurité, le conseil municipal de Marioupol a indiqué qu'un cessez-le-feu était en vigueur, permettant à une colonne de véhicules de se diriger vers la ville de Zaporijjia.

"On sait qu'à partir de 13 heures (11h00 GMT), plus de 160 voitures de particuliers ont pu quitter la ville", a fait savoir la mairie dans un message mis en ligne.

La municipalité a ajouté que le convoi avait atteint la ville voisine de Berdiansk et se dirigeait vers Zaporijjia, située à plus de 200 km.

Le ministère russe de la Défense a évoqué le début d'une "évacuation massive" à Marioupol, ajoutant que sur les dix itinéraires proposés lundi comme couloirs humanitaires pour l'évacuation de civils, les autorités de Kiev n'en ont accepté que trois, dont aucun ne mène en Russie, ont rapporté les agences de presse russes.

Si la vice-Première ministre ukrainienne a confirmé que des civils avaient réussi à fuir Marioupol, elle a indiqué que des tirs d'obus par les forces russes empêchaient toujours l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville portuaire de la mer Noire.

Irina Vereshchuk a précisé qu'un convoi avait tenté d'atteindre la ville assiégée afin d'y apporter de l'aide et d'aider à l'évacuation des femmes et des enfants, mais que, comme lors des tentatives similaires de la semaine dernière, il n'avait pas pu arriver à destination.

Selon Oleksi Arestovich, un conseiller du président ukrainien Volodimir Zelenski, plus de 2.500 habitants de Marioupol sont morts depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février. La ville comptait avant la guerre plusieurs centaines de milliers d'habitants. (Reportage Pavel Polityuk et Max Hunder, rédigé par Alessandra Prentic, version française Matthieu Protard et Laetitia Volga)