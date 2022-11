Ukraine-A Kherson, Zelensky remercie ses alliés occidentaux

KHERSON, Ukraine, 14 novembre (Reuters) - Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, s'est rendu lundi à Kherson, ville située dans le sud de l'Ukraine que l'armée de Kyiv a récemment libérée, a constaté un journaliste de Reuters.

"Nous avançons", a-t-il lancé aux soldats ukrainiens auxquels il s'adressait. "Nous sommes prêts pour la paix, pour la paix dans tout notre pays", a-t-il ajouté, avant de remercier l'Otan pour son soutien.

Les troupes ukrainiennes sont arrivées vendredi dans le centre de Kherson après que la Russie a abandonné la seule capitale régionale qu'elle avait capturée depuis le début de son invasion en février.

Ce départ est la troisième grande retraite russe durant le conflit et la première à impliquer la cession d'une ville occupée aussi importante, face à une contre-offensive ukrainienne majeure qui a repris des parties de l'est et du sud. (Jonathan Landay; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)