Ukraine-Affrontements et incendie près de la plus grande centrale nucléaire d'Europe

LVIV, Ukraine, 4 mars (Reuters) - Un incendie s'est déclaré vendredi matin dans un bâtiment adjacent de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, la plus grande d'Europe, au cours de violents affrontements entre les troupes russes et ukrainiennes, ont rapporté les services de secours ukrainiens.

Un porte-parole de la centrale de Zaporojie a indiqué que les niveaux de radiation n'avaient pas changé, selon des propos rapportés par RIA. Le directeur du site a déclaré à la chaîne de télévision Ukraine 24 que la sécurité radiologique était maîtrisée.

Des images en provenance de la centrale, située à environ 550 kilomètres de la capitale ukrainienne Kiev, semblaient montrer un nuage de fumée et des flammes émanant d'un bâtiment non identifié.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat la véracité de l'information, notamment la dangerosité de l'incendie.

Le maire d'Energodar, ville située à proximité de la centrale, a déclaré via la messagerie Telegram que des violents affrontements avaient lieu dans la zone. Dimitro Orlov a fait état de victimes, sans donner davantage de précisions.

"En conséquence des bombardements ennemis incessants contre des bâtiments et des unités de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporojie est en feu", a-t-il dit, évoquant une menace pour la sécurité mondiale.

La Russie s'est déjà emparé du site de l'ancienne centrale de Tchernobyl, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, rendue célèbre par la catastrophe nucléaire de 1986.

Certains analystes ont relevé que la centrale de Zaporojie était bâtie différemment et plus sûre que celle de Tchernobyl.

"L'armée russe tire de tous les côtés" contre la centrale, a écrit sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kouleba. "Un incendie s'est déjà déclaré (...) Les Russes doivent immédiatement arrêter de faire feu, laisser passer les pompiers, établir une zone de sécurité !".

Environ un cinquième de l'électricité générée en Ukraine provient de la centrale de Zaporojie.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a dit via Twitter être au fait des informations faisant état de bombardements contre la centrale de Zaporojie, ajoutant être en contact avec les autorités ukrainiennes à propos de l'incident.

Les autorités ukrainiennes avaient indiqué auparavant que les soldats russes intensifiaient leur offensive pour tenter de prendre le contrôle de la centrale et étaient entrés dans la ville avec des chars d'assauts.

Il s'agit du neuvième jour de l'offensive lancée par Moscou en Ukraine. Des milliers de personnes auraient été tuées ou blessées dans ce qui constitue l'attaque la plus importante contre un Etat européen depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale.

Plus d'un million de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont fui le pays. (Reportage Pavel Polityuk, Natalia Zinets, Aleksandar Vasovic, avec David Ljunggren à Ottawa et les bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)