Ukraine: Attaques au drone contre des infrastructures clé, dit Kyiv

KYIV (Reuters) - La Russie mène des attaques au drone contre des infrastructures ukrainiennes majeures à Kyiv et aux alentours de la capitale, ont déclaré lundi matin les autorités locales, des frappes ayant endommagé des infrastructures électriques et provoqué des coupures de courant et de chauffage.

"C'est bruyant dans la région et dans la capitale: attaques au drone nocturnes", a indiqué le gouverneur local, Oleksy Kouleba, via la messagerie Telegram.

"Les Russes ont lancé plusieurs vagues de drone (de fabrication iranienne) Shahed. Visant des infrastructures clé. Défense anti-aérienne à l'oeuvre", a-t-il ajouté.

D'après l'administration militaire locale, les systèmes ukrainiens de défense anti-aérienne avaient détruit, à 03h00 du matin (01h00 GMT), 16 "objets aériens" au-dessus de Kyiv, tandis que les sirènes d'alerte retentissaient depuis plusieurs heures.

Plus tôt, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que les débris provenant d'un drone détruit au-dessus de la capitale ont fait un blessé dans un quartier du nord-est. Un homme âgé de 19 ans a été transporté à l'hôpital, a-t-il précisé sur Telegram.

Reuters n'a pas pu vérifier indépendamment cet incident.

Les sirènes d'alerte avaient été annoncées à Kyiv dimanche soir, peu avant minuit, ainsi que dans une grande partie de l'est de l'Ukraine.

Les systèmes ukrainiens de défense anti-aérienne ont détruit neuf drones de fabrication iranienne au-dessus des régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia, a fait savoir le commandement local de l'armée ukrainienne.

Des représentants installés par Moscou dans la région de Donetsk ont pour leur part dénoncé des frappes menées par l'armée ukrainienne durant la nuit du réveillon contre la ville de Makiivka et d'autres zones.

(Reportage Pavel Polityuk; version française Jean Terzian)

par Pavel Polityuk