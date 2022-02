Ukraine-Biden demande à Poutine de faire machine arrière

par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

WASHINGTON, 16 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden a exhorté mardi son homologue russe Vladimir Poutine à s'éloigner d'un conflit avec l'Ukraine, soulignant les "morts et une destruction inutiles" que causerait Moscou et l'indignation internationale auquel ferait alors face Vladimir Poutine.

Au cours d'une allocution télévisée, Joe Biden a déclaré que les Etats-Unis estimaient que 150.000 soldats russes encerclaient désormais l'Ukraine, alors que les estimations faisaient jusque-là état d'environ 100.000 soldats.

S'il a qualifié de bienvenues des informations selon lesquelles des soldats russes se seraient repliés, il a fait savoir que ce retrait n'était pas vérifié et qu'une invasion demeurait toujours une hypothèse très probable.

Le chef de la Maison blanche a déclaré que la diplomatie restait une option viable pour apaiser les tensions autour de l'Ukraine et a incité la Russie à dialoguer. Il a de nouveau prévenu que Washington et ses alliés infligeraient des sanctions économiques importantes à la Russie et isoleraient celle-ci sur la scène internationale en cas d'attaque.

"Les Etats-Unis sont prêts, quoi qu'il arrive", a-t-il dit, alors que les menaces des Occidentaux n'ont jusqu'à présent pas fait flancher Vladimir Poutine, qui demande notamment la garantie que l'Ukraine ne sera pas intégrée à l'Otan.

"Les Etats-Unis et l'Otan ne sont pas une menace pour la Russie. L'Ukraine ne menace pas la Russie. Ni les USA ni l'Otan n'ont de missiles en Ukraine. Nous n'avons pas de projets d'en placer là-bas (...) Nous ne cherchons pas à déstabiliser la Russie", a déclaré Joe Biden dans des remarques essentiellement destinées à son homologue russe.

En cas d'attaque, a prévenu le président américain, les coûts humain et stratégique pour la Russie seront "immenses". "Le monde n'oubliera pas que la Russie aurait choisi des morts et une destruction inutiles".

Joe Biden, qui s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine samedi et avec le président ukrainien Volodimir Zelenski dimanche, a présenté une feuille de route pour une sortie pacifique à la crise ukrainienne, dont des discussions sur les armements.

Washington a "mis sur la table des idées concrètes pour établir un environnement de sécurité en Europe. Nous proposons de nouvelles mesures de contrôle des armes, de nouvelles mesures de transparence, de nouvelles mesures de stabilité stratégique" qui s'appliquent à la fois à l'Otan et à la Russie, a-t-il dit. (Reportage Trevor Hunnicutt et Steve Holland; version française Jean Terzian)