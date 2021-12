Ukraine: Biden et Poutine privilégient la voie diplomatique pour sortir de la crise

WILMINGTON, Delaware/MOSCOU (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue russe Vladimir Poutine se sont mutuellement mis en garde jeudi au sujet de l'Ukraine mais ont fait preuve d'un certain optimisme quant au fait que les discussions diplomatiques prévues en janvier contribueraient à l'apaisement des tensions.

Les deux dirigeants se sont entretenus pour la deuxième fois ce mois-ci lors d'un appel qui a duré 50 minutes.

"Le président Biden a réaffirmé que des progrès ne pourraient être fait que si la désescalade était privilégiée", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki.

Le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a indiqué que l'entretien avait créé un bon "point de départ" pour les discussions à venir.

Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, et une conférence réunissant Moscou, Washington et d'autres pays européens le 13 janvier.

Bien que la diplomatie ait été évoquée, les discussions ont été décrites comme "sérieuses" par les représentants des deux pays. Aucune des parties n'a mentionné d'avancée significative.

Joe Biden a clairement fait savoir à Vladimir Poutine que les Etats-Unis et leurs alliés répondraient avec fermeté si la Russie décidait d'envahir davantage l'Ukraine.

Des conseillers ont indiqué que certaines mesures envisagées pourraient couper la Russie du système économique et financier mondial, tout en armant davantage l'Otan.

Vladimir Poutine a quant à lui prévenu Joe Biden que des sanctions américaines contre la Russie pourraient provoquer une rupture complète des relations bilatérales, a déclaré Iouri Ouchakov.

"Notre président a aussi souligné qu'il s'agirait d'une erreur que les générations futures considéreraient comme colossale", a-t-il ajouté.

En déployant depuis deux mois des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, la Russie a alimenté les inquiétudes des puissances occidentales et les tensions avec celles-ci.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014 et soutient les combattants séparatistes dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, nie tout projet d'offensive et demande à l'Otan des garanties sécuritaires.

Moscou a fixé comme "ligne rouge" une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan et veut de la part de l'Alliance des garanties qu'elle ne s'élargira pas à l'est ni ne déploiera des systèmes d'armement offensifs dans la région.

(Avec Andrea Shalal à Washington et la rédaction de Moscou; rédigé par Trevor Hunnicutt ; version française Camille Raynaud)

