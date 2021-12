Ukraine-Biden s'entretiendra dimanche avec Zelenski

WASHINGTON, 31 décembre (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'entretiendra dimanche avec son homologue ukrainien Volodimir Zelenski, a annoncé vendredi un représentant de la Maison blanche, au lendemain de son entretien avec le dirigeant russe Vladimir Poutine au cours duquel la situation à la frontière ukrainienne a été évoquée.

Joe Biden affirmera à nouveau son soutien à l'Ukraine et discutera du déploiement par la Russie de dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, a ajouté le représentant américain.

Washington et Moscou se sont mutuellement mis en garde jeudi au sujet de l'Ukraine mais ont fait preuve d'un certain optimisme quant au fait que les discussions diplomatiques prévues en janvier contribueraient à l'apaisement des tensions.

Des représentants américains et russes doivent prendre part le 10 janvier à des discussions sur les activités militaires de leurs pays respectifs et la situation en Ukraine, avant une réunion le 12 janvier entre la Russie et l'Otan, et une conférence réunissant Moscou, Washington et d'autres pays européens le 13 janvier.

(Reportage Jarrett Renshaw, rédigé par Doina Chiacu; version française Camille Raynaud, édité par Matthieu Protard)