Ukraine: Explosions dans un dépôt de munitions dans le nord de la Crimée

MOSCOU (Reuters) - Un dépôt de munitions a explosé mardi matin dans le nord de la Crimée en Ukraine, faisant deux blessés et entraînant des perturbations du trafic ferroviaire avec le sud du pays et de la Russie, a déclaré un responsable de la péninsule annexée par la Russie.

Des images diffusées par la télévision russe ont montré une installation électrique en feu près de la ville de Djankoi en Crimée et, au loin, une série de déflagrations qui, selon les autorités, ont été provoquées par l'explosion de munitions sur une base militaire.

Sergueï Axionov, le plus haut dirigeant russe en Crimée, a déclaré à la télévision publique qu'environ 2.000 personnes ont été évacuées du village le plus proche et qu'il refusait de parler de l'origine de ces explosions.

Sept trains de passagers ont été retardés et le trafic ferroviaire a été suspendu sur une partie de la ligne dans le nord de la Crimée, a rapporté l'agence de presse russe RIA.

Un service de bus de substitution a été mis en place, a indiqué Sergueï Axionov.

Cet incident intervient après une série d'explosions survenues la semaine dernière sur une base aérienne russe en Crimée. Les dirigeants ukrainiens ont laissé entendre que ces explosions faisaient partie d'une opération spéciale de Moscou, qui a assuré qu'il s'agissait d'un accident.

Utilisée par Moscou comme l'une de ses bases arrières pour l'offensive en Ukraine, la péninsule est une destination touristique prisée par les Russes; elle a été jusqu'à récemment épargnée par les bombardements et tirs d'artillerie menés dans d'autres régions de l'est et du sud de l'Ukraine.

"Un rappel: la Crimée dans un pays normal, c'est la mer Noire, les montagnes, les loisirs et le tourisme mais la Crimée occupée par les Russes, ce sont les explosions d'entrepôts et le risque élevé de mort pour les occupants et les voleurs", a écrit sur Twitter Mykhaïlo Podolyak, conseiller du président ukrainien, après les explosions.

