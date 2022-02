Ukraine-L'UE convoque l'ambassadeur de Russie

BRUXELLES, 24 février (Reuters) - L'Union européenne a convoqué jeudi l'ambassadeur de Russie auprès du bloc, Vladimir Tchijov, pour exiger l'arrêt immédiat de l'offensive militaire russe en Ukraine, a annoncé le service européen pour l'action extérieure (EEAS).

Lors de cet entretien, l'UE a exprimé sa "condamnation la plus ferme de l'invasion non provoquée, injustifiée de l'Ukraine et l'exigence de mettre fin immédiatement aux opérations militaires et de retirer de manière inconditionnelle toutes les forces et tous les équipements militaires de l'intégralité du territoire de l'Ukraine", a dit l'EEAS. (Reportage Bart Meijer, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)