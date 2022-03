Ukraine: L'Union européenne doit se préparer à accueillir 5 millions d'exilés, dit Borrell

PARIS (Reuters) - L'Union européenne (UE) doit s'attendre et se préparer à accueillir cinq millions de réfugiés ukrainiens qui cherchent à échapper à la guerre, a prévenu lundi Josep Borrell, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères.

"On est déjà à un million et demi de réfugiés en une semaine. Si les bombardements continuent comme ça, s'ils continuent à bombarder les villes de façon indiscriminée, on peut s'attendre à cinq millions (...) d'exilés qui cherchent à échapper à la guerre", a-t-il dit avant une réunion informelle des ministres du développement de l'UE organisée par la présidence française du Conseil de l'UE à Montpellier.

"La crise humanitaire qui va se développer en Ukraine, c'est devenu une question d'aide au développement comme on l'a fait en Afghanistan, on va faire face à un problème semblable", a-t-il expliqué.

Pour autant, cette nouvelle crise est inédite par son ampleur, a souligné le chef de la diplomatie européenne.

"On n'a pas reçu cinq millions d'Afghans en Europe", a-t-il souligné en rappelant que lors de la crise des réfigués syriens en 2015-2016, "on parlait d'un million et demi de personnes, maintenant ça va être beaucoup plus".

Concrètement, il faut "mobiliser toutes les ressources de l'Union pour aider les pays qui vont recevoir ces flux (...), tous les pays qui ont une frontière avec l'Ukraine, à établir les moyens nécessaires pour accueillir ces gens", a souligné Josep Borrell.

"Il faut avoir une vision plus politique de notre aide, pour faire en sorte que la communauté internationale d'abord condamne l'action de la Russie, établisse une coalition pour aider les réfugiés ukrainiens, pour (soutenir) l'Ukraine", autant les combattants restés sur place que les réfugiés ayant fui les combats.

