Ukraine: L'Union européenne prête à sanctionner d'autres oligarques russes et des banques biélorusses

BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne a préparé un nouveau train de sanctions contre la Russie et la Biélorussie en lien avec l'invasion de l'Ukraine, ciblant de nouveaux oligarques et politiciens russes, ainsi que trois banques biélorusses, a-t-on appris mardi auprès de trois sources.

Ces nouvelles sanctions, qui doivent être discutées ce mardi à partir de 14h00 GMT lors d'une réunion des ambassadeurs des Vingt-Sept auprès de l'Union européenne, prévoient d'exclure trois banques biélorusses du système de messagerie interbancaire SWIFT et d'ajouter plusieurs oligarques et parlementaires russes à la "liste noire" de l'UE, qui cible déjà plus de 700 personnes et une cinquantaine d'entités, ont déclaré ces sources à Reuters.

Elles prévoient également l'interdiction des exportations européennes de technologies maritimes vers la Russie ainsi que des recommandations sur la surveillance des cryptomonnaies afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour tenter de contourner les sanctions européennes, ont précisé ces sources.

(Reportage Francesco Guarascio, Jan Strupczewski et John Chalmers, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)