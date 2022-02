Ukraine-L'armée russe s'empare de la ville de Melitopol

MOSCOU, 26 février (Reuters) - Les troupes russes se sont emparées de la ville de Melitopol, dans le sud-est de l'Ukraine, annoncé samedi le ministère russe de la Défense.

Celui-ci a également annoncé que la Russie avait utilisé des missiles de croisière aériens et navals pour frapper dans la nuit de vendredi à samedi des cibles militaires en Ukraine.

Le ministère de la Défense a précisé que les troupes russes avaient ciblé des centaines d'infrastructures militaires et détruit plusieurs avions, des dizaines de chars et de véhicules blindés et d'artillerie.

Les autorités ukrainiennes n'étaient pas joignables dans l'immédiat pour commenter ces informations. (Reportage Olzhas Auyezov, version française Laetitia Volga)