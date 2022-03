Ukraine-L'indépendance, seule réponse au choc énergétique actuel-Le Maire

PARIS, 9 mars (Reuters) - Le choc énergétique actuel, lié à la crise géopolitique déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, est comparable au choc pétrolier de 1973 et la meilleure réponse pour y faire face consiste à oeuvrer à l'indépendance énergétique de la France et de l'Union européenne, a déclaré mercredi le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Ce n'est pas exagérer que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022, est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973", a-t-il déclaré lors d'un discours inaugurant une conférence sur l'autonomie énergétique et la transition écologique organisée à Bercy dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne.

Pour autant, "nous ne devons pas refaire en 2022 les erreurs de 1973" afin d'éviter de revivre un épisode de "stagflation", a-t-il insisté.

La "stagflation" est une situation économique caractérisée par un ralentissement de la croissance économique conjugué à une inflation forte.

"Nous devons inventer un autre modèle de réponse à cette crise énergétique et ce modèle il tient en un seul mot (...) l'indépendance (...) énergétique totale de la France et de l'Union européenne", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Matthieu Protard et Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)