Ukraine-La France "a les moyens" de repousser les cyberattaques-Darmanin

PARIS, 28 février (Reuters) - La France dispose des "moyens de repousser (l)es cyberattaques", en particulier pour "protéger la vie démocratique de la Nation", a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

A 41 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les cyberattaques à l'encontre de la France "se sont renforcées" ces derniers jours sur fond de renforcement des sanctions internationales contre la Russie après le lancement de son offensive en Ukraine mais "pour l'instant on peut dire que c'est une faible intensité" et elles ont été repoussées, a expliqué Gérald Darmanin sur France 2.

"Nous avons les moyens de repousser ces cyberattaques", a-t-il souligné, en précisant qu'au-delà de la protection de structures stratégiques (hôpitaux, préfectures, etc), "nous protégeons au maximum nos moyens informatiques" liés à la gestion des élections présidentielle et législatives à venir, avec des "moyens extrêmement importants" mis en oeuvre au niveau du ministère de l'Intérieur.

"Nous devons faire attention absolument à ce que nos systèmes informatiques qui organisent ces élections ne soient pas corrompus" et la Commission européenne (CE) "va déclencher à partir d'aujourd'hui (lundi-NDLR)" davantage de moyens à cet effet à plusieurs Etats membres organisant des scrutins dans les prochaines semaines, dont la France, mais aussi la Hongrie et Malte par exemple, a dit Gérald Darmanin.

Des moyens sont également mis en place pour lutter contre les ingérences étrangères sur internet, a souligné le ministre de l'Intérieur.

La France mettra notamment en oeuvre "le plus rapidement possible", dès que la CE lui en donnera les moyens, l'interdiction de diffusion dans l'Union européenne des médias officiels russes que sont la chaîne de télévision Russia Today et l'agence de presse Sputnik, a souligné Gérald Darmanin.

La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche l'interdiction de la "machine médiatique du Kremlin", dans le cadre d'un nouveau renforcement des sanctions européennes.

