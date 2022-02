Ukraine: La France redit son inquiétude et met en garde Moscou

PARIS (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a de nouveau exprimé samedi l'inquiétude de Paris sur l'aggravation des tensions dans l'Est de l'Ukraine où les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes s'affrontent et a mis en garde Moscou contre une invasion russe en Ukraine.

"Les violations du cessez-le-feu en nombre exceptionnel constatées par la mission de l'OSCE contreviennent aux engagements pris dans les récents échanges intervenus en format Normandie", écrit Jean-Yves Le Drian, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité.

Un soldat ukrainien a été tué samedi dans un bombardement mené par des séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, a annoncé l'armée ukrainienne, tandis que les rebelles ont appelé à la mobilisation générale, faisant craindre que ces incidents ne servent de prétexte à une escalade militaire de la Russie dans la région.

Jean-Yves Le Drian a agité la menace de sanctions massives en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

Il a cependant ajouté que la France, qui assume la présidente tournante de l'Union européenne, restait avec ses partenaires, déterminée à travailler à une issue diplomatique, mais qu'il revenait à la Russie de faire le choix du dialogue.

(Rédigé par Claude Chendjou)