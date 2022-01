Ukraine-La Maison blanche précise les propos de Biden

WASHINGTON, 20 janvier (Reuters) - Tout mouvement des forces russes en Ukraine entraînerait une réponse ferme, a précisé mercredi la Maison blanche dans un communiqué, après la conférence de presse du président américain Joe Biden lors de laquelle il a suggéré que le coût pour Moscou d'une "incursion mineure" pourrait être moindre.

"Si les forces russes franchissent la frontière ukrainienne, il s'agira d'une nouvelle invasion, et les Etats-Unis et nos alliés y répondront de manière rapide, sévère et unie", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki.

Les cyberattaques et les tactiques paramilitaires que la Russie pourrait mener "seront accueillies par une réponse décisive, réciproque et unie", a-t-elle ajouté.

Les républicains avaient exprimé leur inquiétude après les remarques de Joe Biden.

"Toute incursion russe en Ukraine devrait être considérée comme majeure, car cela déstabiliserait Kiev et les pays épris de liberté de l'Europe de l'Est", a déclaré le sénateur Rob Portman.

Lors d'une conférence de presse de près de deux heures, Joe Biden a prédit que son homologue russe Vladimir Poutine allait lancer une offensive contre l'Ukraine, prévenant Moscou qu'une invasion russe donnerait lieu à une réponse d'une ampleur inédite au lourd tribut pour la Russie et son économie.

"La Russie sera tenue pour responsable si elle envahit - et cela dépendra de ce qu'elle fera. Une incursion mineure est une chose (...), mais si elle fait ce qu'elle est capable de faire (...), ce sera un désastre pour la Russie si elle envahit l'Ukraine", a déclaré Joe Biden.

Les tensions s'exacerbent entre l'Occident et Moscou depuis le déploiement ces derniers mois de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne et à la veille, vendredi à Genève, d'une réunion jugée cruciale entre les ministres des Affaires étrangères américain et russe. (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)