Ukraine-La Pologne va demander à l'Allemagne l'autorisation d'envoyer des chars Leopard

PARIS/LVIV, UKRAINE, 23 janvier (Reuters) - Le Premier ministre polonais a déclaré lundi que son gouvernement demanderait à l'Allemagne l'autorisation d'envoyer des chars Leopard en Ukraine, et qu'il prévoyait de les envoyer quelle que soit la réponse de Berlin.

Le ministre allemand des Affaires étrangères avait déclaré dimanche que Berlin ne s'opposerait pas à la décision de la Pologne.

La question de la fourniture de chars Leopard 2 de fabrication allemande à l'Ukraine a dominé les récentes discussions entre les alliés occidentaux. La question se pose du montant et du type d'aide matérielle à apporter à l'Ukraine à l'approche du premier anniversaire de l'invasion russe.

Cette évolution survient alors que les deux parties sont censées préparer des offensives ce printemps pour sortir de l'impasse d'une guerre d'usure dans l'est et le sud de l'Ukraine.

Les combats actuels sont centrés sur la ville de Bakhmout, dans l'est du pays, où les mercenaires russes de Wagner et les forces ukrainiennes se sont affrontés. La Russie a déclaré dimanche que ses forces amélioraient leurs positions dans la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine. (Reportage Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak, Tom Sims et Lidia Kelly, rédigé par Angus MacSwan ; Version française Jean Rosset, édité par Kate Entringer)