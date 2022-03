Ukraine-La Russie a conduit de force des milliers d'habitants de Marioupol sur son territoire-Conseil municipal

20 mars (Reuters) - Le conseil municipal de la ville de Marioupol a déclaré que les forces russes avaient emmené de force plusieurs milliers d'habitants de la ville la semaine dernière, après que la Russie a parlé de "réfugiés" en provenance du port de l'est de l'Ukraine.

"Au cours de la semaine dernière, plusieurs milliers d'habitants de Marioupol ont été conduits sur le territoire russe", a affirmé le conseil municipal dans un communiqué publié samedi soir sur l'application de messagerie cryptée Telegram.

"Les occupants ont illégalement emmené les résidents du quartier de Livoberejny et les personnes se trouvant dans un abri situé dans un club de sport, où plus d'un millier de personnes (essentiellement des femmes et des enfants) avaient trouvé refuge et se protégeaient des bombardements incessants", était-il ajouté.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

Le ministère russe de la Défense a dit que des bus transportant des personnes présentées comme des réfugiés en provenance de Marioupol avaient commencé à arriver en Russie mardi, selon les rapports de l'agence de presse russe RIA Novosti.

Le ministère n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant les déclarations du conseil municipal de Marioupol. (Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)