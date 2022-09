Ukraine-La Russie dit regrouper des forces près de Balakliia et Izioum

MOSCOU, 10 septembre (Reuters) - La Russie va regrouper des forces près de Balakliia et Izioum, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré samedi le ministère russe de la Défense, alors que les forces ukrainiennes menacent de reprendre ces deux villes.

"Dans le but d'atteindre les objectifs affichés de l'opération militaire spéciale de libération du Donbass (dans l'est de l'Ukraine), il a été décidé de regrouper les forces russes stationnées dans les districts de Balakliia et Izioum", a déclaré le général Igor Konachenkov, porte-parole du ministère, cité par l'agence de presse. (Bureaux de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse)