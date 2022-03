Ukraine-La Russie intensifie ses bombardements contre des zones urbaines

par Aleksandar Vasovic

KIEV, 1er mars (Reuters) - L'armée russe a ciblé mardi une tour de télévision de Kiev et multiplié les tirs de roquettes contre la ville Kharkov, dans le cadre d'une intensification de ses bombardements dans des zones urbaines de l'Ukraine qui marque in virage stratégique de Moscou au sixième jour d'une invasion plus lente qu'anticipé.

A Washington, un représentant américain a déclaré qu'un convoi de véhicules blindés russes s'étalant sur des kilomètres n'était pas parvenu à se rapprocher de la capitale ukrainienne au cours des dernières vingt-quatre heures.

Il a évoqué des problèmes logistiques, des pénuries d'approvisionnement en carburant et denrées alimentaires, ainsi que l'hypothèse d'une pause de l'armée russe pour revoir sa stratégie.

Moscou, par la voix de son ministère de la Défense, a appelé les habitants de Kiev à fuir la capitale ukrainienne et a fait savoir que l'armée russe allait frapper des zones non-spécifiées utilisées par les services de sécurité et de communication ukrainiens.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré qu'il fallait que la Russie "arrête en premier lieu de bombarder la population" pour que des avancées puissent être obtenues lors des négociations de paix ouvertes par Kiev et Moscou.

S'exprimant dans un entretien à Reuters et CNN depuis un bâtiment gouvernemental sous haute protection, il a aussi exhorté les pays de l'Otan à instaurer une interdiction de vol pour empêcher l'aviation russe de poursuivre ses frappes - une hypothèse rejetée par l'Alliance.

En marge de cet entretien, des informations ont fait état d'un tir de missile russe contre une tour de télévision de Kiev, causant la mort d'au moins cinq personnes.

Volodimir Zelenski s'est de nouveau entretenu mardi avec le président américain Joe Biden. Les deux dirigeants ont discuté de la manière dont la Russie a intensifié ses attaques contre des sites fréquentés par des civils, a rapporté la Maison blanche.

NOUVELLES SANCTIONS OCCIDENTALES

Condamnant l'invasion lancée par Moscou, les Occidentaux ont décidé d'importantes sanctions destinées à couper l'économie russe du système financier mondial, poussant des compagnies internationales à rompre leurs liens, interrompre leurs ventes et renoncer à des dizaines de milliards de dollars d'investissements avec la Russie.

Les pays de l'Union européenne sont convenus d'exclure certaines banques russes du système SWIFT et d'interdire la diffusion des médias officiels russes RT et Spoutnik dans l'UE, dans le sillage de l'appel de Volodimir Zelenski pour que les Vingt-Sept "ne lâchent pas" l'Ukraine.

Par ailleurs, des pays du bloc communautaire se disent favorables à bloquer l'accès des ports aux navires russes, une mesure qui s'ajouterait à l'exclusion de la Russie du trafic aérien et entraverait davantage les livraisons commerciales russes.

Alors que l'offensive russe a débuté il y a près d'une semaine, aucune ville majeure ukrainienne n'est tombée sous le contrôle de la Russie, le fait d'une résistance plus féroce qu'anticipé par Moscou.

De nombreux analystes occidentaux craignent que la Russie opte désormais pour une stratégie de bombardements importants, à répétition, contre certaines zones avant de tenter d'y pénétrer.

Selon un haut représentant du département américain de la Défense, l'absence d'avancée de l'armée russe au nord de Kiev est due à une pause pour "repenser" et "tenter de s'ajuster" face aux défis auxquels elle est confrontée.

Les Russes, a-t-il dit sous couvert d'anonymat, ont été surpris par l'ampleur de la résistance des Ukrainiens mais aussi par le faible moral dans leurs propres rangs. Des soldats russes se sont rendus sans combattre, a-t-il ajouté, sans fournir de preuves de ses dires.

Toutefois, la Russie dispose de réserves pour accentuer son offensive.

L'"opération spéciale" menée par l'armée russe se poursuivra jusqu'à ce que les objectifs soient atteints, a souligné le ministre russe de la Défense, Sergueï Choigou, alors que le président russe Vladimir Poutine a demandé que l'Ukraine soit désarmée et la capture des "neo-Nazis" qui dirigent le pays.

Plus de 660.000 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont fui l'Ukraine en direction de pays voisins, dont la Pologne et la Roumanie, depuis le début de l'invasion russe, selon l'Onu.

(Reportage Aleksandar Vasovic à Kiev, Natalia Zinets, Matthias Williams et Pavel Polityuk à Lviv, Kevin Liffey et Mark Trevelyan à Londres, avec les bureaux de Reuters; version française Jean Terzian)