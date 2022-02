Ukraine: La Russie menacée de sanctions après l'annonce de Poutine

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés européens sont prêts à annoncer ce mardi de nouvelles sanctions contre la Russie après que celle-ci a reconnu lundi l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et annoncé l'envoi sur place de soldats de "maintien de la paix", entraînant une nouvelle escalade dans la crise sur le terrain.

La décision annoncée lundi par le président russe Vladimir Poutine a suscité des condamnations internationales et le président des Etats-Unis Joe Biden a signé un décret interdisant aux ressortissants américains de procéder à de quelconques activités économiques dans les deux régions séparatistes de l'Est ukrainien.

La France et l'Allemagne se sont également prononcées en faveur de sanctions européennes ciblées, tandis que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont déclaré qu'ils annonceraient de nouvelles sanctions ce mardi.

"Les Etats-Unis imposeront des sanctions à l'encontre de la Russie en raison de cette violation manifeste du droit international et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'Onu, Linda Thomas-Greenfield, à l'issue d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité sur l'Ukraine lundi soir.

"Nous pouvons, serons et devons être unis dans nos appels pour que la Russie retire ses soldats, revienne à la table de la diplomatie et oeuvre en direction de la paix", a-t-elle déclaré à la presse.

Le Royaume-Uni a annoncé avoir établi une série de sanctions ciblant les complices de cette violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, précisant que ces mesures entreraient en vigueur ce mardi.

La Chine a appelé l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de retenue et le Japon a précisé être prêt à se joindre aux sanctions internationales contre la Russie en cas d'invasion massive.

L'ambassadeur de la Russie à l'Onu, Vassili Nebenzia, a quant à lui appelé les puissances occidentales à "réfléchir à deux fois" et à ne pas aggraver la situation.

La décision du président russe Vladimir Poutine de lancer une opération qualifiée de maintien de la paix dans les régions séparatistes de Louhansk et de Donetsk ne constitue pas une invasion supplémentaire de l'Ukraine déclenchant de vastes sanctions américaines car la Russie disposait déjà de soldats dans ces régions, ont dit des représentants américains.

"Ce n'est pas une invasion supplémentaire puisque ce sont des territoires qu'ils occupaient déjà", a déclaré à Reuters un représentant américain.

Washington devrait annoncer des sanctions ciblées et moins sévères que celles préparées avec ses alliés occidentaux en cas d'invasion russe de l'Ukraine.

Reuters n'a pas pu déterminer précisément les sanctions ou restrictions sur les exportations qui pourraient être annoncées mardi, mais l'administration du président américain Joe Biden a préparé par le passé un ensemble initial de sanctions contre la Russie pour interdire notamment aux institutions financières américaines d'effectuer des transactions avec les principales banques russes, selon des sources au fait de la question.

Les Etats-Unis vont poursuivre leurs efforts diplomatiques auprès de Moscou jusqu'à ce que "les chars d'assaut débarquent", a indiqué un représentant américain lors d'une conférence de presse téléphonique.

(Reportage Jeff Mason, avec Michelle Nichols aux Nations unies, Alexandra Alper, Chris Saunders et Idrees Ali à Washington; version française Jean Terzian et Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

par Jeff Mason, Michelle Nichols, Andrew Osborn et Polina Nikolskaya