8 mai (Reuters) - Les opérations à la centrale nucléaire de Zaporijjia sont suspendues dans l'hypothèse de "provocations" de l'armée ukrainienne, a rapporté lundi l'agence de pesse officielle russe TASS, citant le gouverneur installé par la Russie dans la région ukrainienne qu'elle contrôle dans le cadre de son offensive.

Kyiv prépare une contre-offensive avec l'objectif de reprendre les territoires contrôlés par les troupes russes, dont possiblement la région de Zaporijjia, où les autorités russes ont commencé l'évacuation d'habitants.

"Nous avons constaté que le niveau (de l'eau dans le réservoir Kakhovka) a grimpé à 17,08 (mètres). Nous estimons que cela est de la manipulation. Les réacteurs nucléaires ont été suspendus", a déclaré Yevgeny Balitsky, selon les propos rapportés par TASS.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré par le passé que l'ensemble des six réacteurs de la centrale de Zaporijjia, la plus importante d'Europe, se trouvaient en "arrêt à froid", ne produisant ainsi plus d'électricité mais étant toujours équipés en nucléaire.

Quelque 3.000 personnes dont environ 1.000 mineurs ont été évacuées de villages situées à proximité de la ligne de front, a indiqué Yevgeny Balitsky, cité par TASS. (Reportage de Reuters; version française Jean Terzian)