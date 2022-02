Ukraine-La rhétorique séparatiste et les craintes d'une "opération sous fausse bannière" alimentent les tensions

MOSCOU, 20 février (Reuters) - Les séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine ont déclaré samedi avoir découvert un plan élaboré par Kiev pour s'emparer des territoires sous leur contrôle.

Les autorités ukrainiennes ont rapidement démenti ces déclarations, qui participent néanmoins à l'escalade des tensions.

Kiev et l'Occident redoutent qu'une "opération sous fausse bannière" - une opération menée avec utilisation des marques de reconnaissance de l'ennemi - ne soit menée dans l'est de l'Ukraine et que la Russie ne l'utilise comme prétexte à une invasion.

Les séparatistes de la république autoproclamée de Donetsk ont déclaré samedi avoir découvert un plan visant à "purger" la région pro-russe de ses habitants russophones dans le cadre d'une opération de cinq jours élaborée pour prendre la région par la force.

Dans une interview diffusée sur la chaîne de télévision russe Channel One, un homme, que les séparatistes ont indiqué avoir arrêté à Donetsk, a affirmé avoir aidé l'Ukraine à faire exploser le véhicule d'un chef militaire séparatiste et avoir fait entrer des armes et des explosifs dans la région.

"J'ai été recruté en 2018", pouvait-on l'entendre dire.

L'homme a ajouté que son supérieur lui avait dit de se tenir à l'écart des grands immeubles d'habitation de Donetsk, car ils seraient visés par des tirs d'artillerie et qu'il risquait d'être tué. (Reportage Tom Balmforth et Maria Kiselyova; version française Camille Raynaud)