Ukraine-Le Drian juge la situation en Ukraine "très grave"

PARIS, 10 février (Reuters) - La situation en Ukraine est "très grave" a estimé jeudi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en évoquant un dialogue "tonique" sur le sujet avec la Russie.

"Je considère que le situation (en Ukraine) est très grave, il ne fait pas se leurrer", a-t-il dit sur France inter.

"La Russie s'est donné les moyens de lancer une agression contre l'Ukraine, c'est une réalité", a souligné Jean-Yves Le Drian.

"A ma connaissance, il n'y a pas de décision de prise à cet égard" mais au vu des déploiements de troupes russes à la frontière depuis plusieurs mois, ainsi que des manoeures militaires en cours, "il y a de quoi être inquiet".

Les pays occidentaux accusent la Russie d'avoir massé ces derniers mois plusieurs dizaines de milliers de soldats, de l'artillerie lourde et des systèmes de missiles près des frontières de l'Ukraine et d'organiser des manoeuvres militaires en Biélorussie, ce qui leur fait craindre une invasion du territoire ukrainien. Moscou dément un tel projet. (Nicolas Delame et Myriam Rivet)