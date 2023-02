Ukraine: Le G20 doit condamner la Russie, dit Bruno Le Maire

BANGALORE (Reuters) - Les ministres des Finances des pays du G20 doivent condamner l'agression de la Russie contre l'Ukraine, a déclaré vendredi à Reuters le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ajoutant que l'Europe préparait de nouvelles sanctions contre Moscou.

"Les sanctions seront de plus en plus efficientes, de plus en plus efficaces", a dit Bruno Le Maire au premier jour du G20 Finance qui se tient à Bangalore, en Inde.

"Nous travaillons, au niveau européen, sur un nouveau train de sanctions contre la Russie" a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié par le G20, Bruno Le Maire a déclaré: "L'objectif est de nous en tenir aux formulations du sommet de Bali de 2022. Je pense qu'elles incarnent un point très clair sur cette agression inacceptable contre l'Ukraine."

Les dirigeants du G20 avaient déploré "dans les termes les plus forts" l'invasion russe, en novembre dernier, et demandé le retrait de la Russie du territoire ukrainien.

La Russie, qui est membre du G20, décrit son offensive comme une "opération militaire spéciale".

(Avec la contribution de Shivangi Acharya et Sarita Chaganti Singh, rédigé par Shivam Patel; version française Camille Raynaud)

par Aftab Ahmed et Christian Kraemer