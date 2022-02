PARIS, 7 février (Reuters) - La Russie n'attend pas d'avancée décisive de l'entretien prévu ce lundi entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sur la question ukrainienne, a annoncé le Kremlin, qui s'attend à ce que le président français suggère des pistes pour apaiser les tensions en Europe. (Reportage Dmitry Antonov et Olzhas Auyezov; version française Bertrand Boucey et Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)