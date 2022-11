Ukraine: Le maire de Kyiv réplique aux critiques de Zelenskiy

(Reuters) - Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rejeté dimanche les polémiques "stupides" en pleine guerre contre la Russie, après les critiques du président ukrainien Volodimir Zelenskiy contre les mesures prises dans la capitale pour venir en aide à la population.

Alors que les bombardements russes privent une partie de la population ukrainienne d'électricité et de chauffage, Vitali Klitschko a déclaré dans une vidéo diffusée sur la messagerie Telegram que 430 centres d'accueil avaient été créés à Kyiv pour les habitants souffrant du froid et que plus d'une centaine étaient prévus en cas de conditions extrêmes.

"Je ne souhaite pas être mêlé à des batailles politiciennes, particulièrement dans la situation actuelle", a dit l'ancien champion du monde de boxe.

"C'est stupide. J'ai des choses à faire dans cette ville."

Vitali Klitschko, dont les relations avec Volodimir Zelenskiy étaient déjà tendues avant le déclenchement de l'invasion russe le 24 février, a accusé les proches du président ukrainien de "manipulation" quant aux efforts de la ville vis-à-vis de ses habitants, notamment par le biais de "photos incompréhensibles" diffusées sur internet.

"Pour le dire gentiment, ce n'est pas agréable. Ni pour les Ukrainiens ni pour nos partenaires étrangers", a dit le maire de Kyiv. "Aujourd'hui, comme jamais auparavant, tout le monde doit s'unir et travailler ensemble. Et là nous avons une espèce de jeux politiques."

