Ukraine-Le père russe condamné après un dessin de sa fille extradé en Russie

MOSCOU, 13 avril (Reuters) - Alexeï Moskaliov, un père russe condamné à deux ans de prison pour avoir "discrédité l'armée russe" après un dessin contre la guerre en Ukraine réalisé par sa fille de 13 ans, a été extradé de Biélorussie vers la Russie, rapporte l'agence de presse RIA, citant un responsable biélorusse.

Assigné à résidence dans sa ville d'Efremov, à quelque 300 km au sud de Moscou, Alexeï Moskaliov a pris la fuite à la fin mars avant d'être jugé et condamné par contumace à deux années d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire. Il a été arrêté peu après à Minsk, la capitale de Biélorussie, alliée de Moscou.

La Russie a considérablement durci la censure depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, punissant de cinq à 15 ans d'emprisonnement le fait de "discréditer" l'armée russe ou de diffuser des informations fausses à son sujet.

Alexeï Moskaliov a attiré l'attention des autorités l'an dernier après un dessin réalisé à l'école par sa fille Macha, alors âgée de 12 ans, qui représentait la Russie tirant des missiles sur une mère ukrainienne et son enfant.

Il a été ensuite inculpé pour des commentaires contre la guerre qu'il aurait publiés sur les réseaux sociaux.

L'affaire a suscité une vive émotion en Russie et à l'étranger, la fille d'Alexeï Moskaliov ayant été séparée de son père dès le début du mois de mars et placée dans un orphelinat, avant d'être récupérée il y une semaine par sa mère, qui avait quitté le domicile familial depuis sept années au moins et n'avait plus aucun contact avec la jeune fille. (Bureau de Moscou, version française Jean-Stéphane Brosse)