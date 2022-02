Ukraine-Le risque d'invasion justifie une réduction du personnel diplomatique-Blinken

HONOLULU, 13 février (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré samedi que le risque élevé d'une intervention militaire russe en Ukraine justifiait l'ordre donné à une partie du personnel de l'ambassade des Etats-Unis à Kiev de quitter le pays.

"Nous avons ordonné le départ de la plupart des Américains encore présent à l'ambassade des Etats-Unis à Kiev. Le risque d'une intervention militaire russe étant suffisamment élevé et la menace, imminente, pour que ce soit la chose la plus prudente à faire", a dit Antony Blinken lors d'une conférence de presse à Honolulu, à Hawaï.

Le département d'Etat a également appelé les ressortissants américains se trouvant en Ukraine à quitter le pays immédiatement.

Washington alerte sur l'imminence d'une offensive russe en Ukraine, alors que Moscou a déjà massé plus de 100.000 soldats à la frontière ukrainienne.

La Russie dit ne pas avoir d'intention belliqueuse envers son voisin, mais a prévenu qu'elle prendra des mesures "militaires techniques" non spécifiées si les Occidentaux ne répondent pas favorablement à sa liste de demandes - dont la garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Otan et que cette dernière retire ses troupes d'Europe de l'Est.

Le secrétaire d'Etat a rappelé que les Etats-Unis étaient ouverts au dialogue sur l'Ukraine et que Washington était disposée à résoudre le conflit par la voie diplomatique. (Reportage Humeyra Pamuk; version française Camille Raynaud)