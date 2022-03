Ukraine: Les Etats-Unis et leurs alliés exhortent la Russie à autoriser le passage des civils et de l'aide

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont appelé lundi la Russie à permettre un passage en toute sécurité aux civils pris au piège dans les villes assiégées de l'Ukraine et l'acheminement de l'aide dans les zones de combat, affirmant que la crise humanitaire en Ukraine se détériorait rapidement.

Les émissaires de nombreux pays dont la France, l'Irlande ou les Etats-Unis ainsi que le coordonnateur des secours d'urgence de l'Onu, Martin Griffiths, ont tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation rapide du nombre de victimes civiles lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

"Nous avons besoin que la Russie s'engage fermement, clairement et publiquement à permettre et à faciliter immédiatement un accès humanitaire immédiat et sans entrave pour les partenaires humanitaires en Ukraine", a déclaré l'émissaire américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, lors de cette réunion consacrée à la crise ukrainienne.

Moscou a proposé lundi d'ouvrir des corridors humanitaires vers la Russie et la Biélorussie, après l'échec des évacuations durant le week-end.

"Je ne suis pas sûr que beaucoup d'Ukrainiens souhaitent trouver refuge en Russie. C'est hypocrite", a déclaré l'émissaire français auprès l'Onu, Nicolas de Riviere.

Martin Griffiths a déclaré que toutes les parties devaient veiller à épargner les civils, qui devraient être autorisés à se rendre en toute sécurité là où ils souhaitent fuir.

"Les civils dans des endroits comme Marioupol, Kharkiv, Melitopol et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, notamment de fournitures médicales vitales", a-t-il dit.

Plus d'1,7 million d'Ukrainiens ont fui le pays.

(Reportage Humeyra Pamuk et Daphne Psaledakis, avec Chris Gallagher; version française Camille Raynaud)