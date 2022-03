Ukraine: Les Occidentaux dénoncent l'attaque de Zaporijjia devant le Conseil de sécurité

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés ont vivement dénoncé vendredi devant le Conseil de sécurité des Nations unies la prise "inacceptable" par les forces russes de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia la nuit dernière, exigeant de Moscou qu'une telle attaque ne se reproduise pas.

"Le monde a évité de peu une catastrophe nucléaire la nuit dernière", a déclaré Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations unies, devant l'instance de l'Onu convoquée en urgence à l'initiative des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, l'Irlande, la Norvège et l'Albanie.

"L'attaque menée par la Russie a fait peser un risque grave sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'était incroyablement téméraire et dangereux. Cela a menacé la sécurité de civils en Russie, en Ukraine et en Europe", a-t-elle ajouté.

L'armée russe, qui a attaqué l'Ukraine le 24 février, a pris le contrôle de la plus grande centrale nucléaire d'Europe après d'intenses affrontements avec les Ukrainiens, faisant craindre pour la sécurité du site.

En marge de ces combats, un incendie s'est déclenché vendredi matin dans un centre de formation de la centrale, mais les autorités ukrainiennes ont assuré que le feu avait été éteint et que la centrale fonctionnait normalement.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a de son côté assuré que la sécurité de la centrale n'était pas menacée.

L'inquiétude subsiste cependant sur le mode de fonctionnement de la centrale avec du personnel ukrainien sous contrôle russe.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a déclaré que la centrale "opérait normalement" avant d'ajouter : "En fait, rien n'est normal dans tout cela."

L'ambassadeur de Russie à l'Onu, Vassili Nebenzia, a minimisé les conséquences de l'attaque et dénoncé une "hystérie artificielle" créée par les autorités ukrainiennes.

"A l'heure actuelle, la centrale nucléaire de Zaporijjia et son territoire adjacent est sous la garde de l'armée russe", a-t-il dit.

Mercredi, lors d'un vote historique, l'Assemblée générale de l'Onu a adopté à une écrasante majorité une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et appelé Moscou à retirer immédiatement toutes ses troupes du pays.

(Reportage Humeyra Pamuk, version française Matthieu Protard et Jean-Stéphane Brosse)