Ukraine-Les combats font rage aux abords de Kiev

(.)

par Pavel Polityuk et Natalia Zinets

LVIV, Ukraine, 12 mars (Reuters) - Les combats font rage ce samedi au nord-ouest de Kiev alors que l'essentiel des forces terrestres russes se trouve à environ 25 km du centre de la capitale de l'Ukraine et que plusieurs autres villes du pays sont encerclées et soumises à d'intenses bombardements, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Irina Verechtchouk, vice-Première ministre ukrainienne, a dit espérer l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires ce samedi afin d'évacuer des milliers d'habitants des villes bombardées, notamment de Marioupol, assiégée depuis plusieurs jours.

"J'espère que la journée se passera bien, que toutes les routes prévues seront ouvertes et que la Russie respectera ses obligations de garantie du cessez-le-feu", a-t-elle déclaré dans un message vidéo, alors que plusieurs tentatives répétées d'évacuations de civils ont échoué cette semaine.

Au moins 1.582 civils ont été tués à Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine soumise à un blocus depuis 12 jours et pilonnée sans relâche par les forces russes, a dit la mairie, dont le bilan n'a pas pu être vérifié de source indépendante.

Des centaines de milliers d'habitants y sont privés de ravitaillement, d'eau, de chauffage et d'électricité, selon les autorités locales.

Alors qu'une maternité de la ville a été bombardée cette semaine, la Russie dément prendre des civils pour cible et qualifie son intervention en Ukraine d'"opération spéciale" destinée à démilitariser son voisin pour garantir sa propre sécurité.

Les sirènes d'alerte ont retenti samedi matin dans la plupart des villes ukrainiennes pour inviter la population à se protéger dans des abris face à la menace de raids aériens, ont rapporté les médias locaux.

L'armée russe semble se regrouper, certainement en vue d'une offensive sur Kiev d'ici quelques jours, selon le ministère britannique de la Défense. Les combats se poursuivent au nord-ouest de la capitale et les villes de Kharkiv, Tchernihiv, Soumy et Marioupol restent encerclées et soumises à d'intenses bombardements russes, a-t-il précisé samedi.

PLUS DE 2 MILLIONS DE RÉFUGIÉS

Des images prises vendredi par satellite montrent, selon leur analyse effectuée par l'entreprise américaine Maxar, que les forces russes progressent vers Kiev en s'appuyant sur leur artillerie qui bombarde des quartiers résidentiels.

Plusieurs habitations et bâtiments sont en feu à Mostchoune, localité au nord-ouest de Kiev en partie dévastée, a affirmé Maxar. Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante l'authenticité de ces images.

D'après les services de renseignement britanniques, l'armée russe n'enregistre que des gains limités au sol, sa progression étant entravée par des problèmes logistiques et par la résistance ukrainienne.

L'état-major ukrainien affirme que l'armée russe continue de subir de lourdes pertes lors de ses attaques et qu'elle a été mise en "position défavorable" dans la région de Poliski, proche de la frontière avec la Biélorussie et de la principale colonne de blindés russes venant de ce pays en direction de Kiev.

Alors que l'offensive russe est entrée jeudi dans sa troisième semaine, le président ukrainien Volodimir Zelenski, qui multiplie les messages vidéo à l'adresse de ses concitoyens depuis le début du conflit, a déclaré que l'Ukraine avait "déjà atteint un tournant stratégique".

"Il est impossible de dire combien de jours nous avons encore (devant nous) pour libérer la terre ukrainienne. Mais nous pouvons dire que nous le ferons", a-t-il déclaré vendredi. "Nous avançons déjà vers notre objectif, notre victoire."

Selon le dernier décompte du Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) des Nations unies, arrêté vendredi, plus de 2,5 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays.

Dans ce contexte, les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet à Versailles ont annoncé vendredi de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine, membre de "la famille européenne" face à l'invasion russe, même si une adhésion n'est pas à l'ordre du jour, et pour cesser de s'approvisionner en hydrocarbures russes d'ici 2027.

En parallèle, les Etats-Unis, le G7 et l'Union européenne ont annoncé leur intention de supprimer la "clause de la nation la plus favorisée" dont bénéficie la Russie pour ses échanges commerciaux ainsi que de nouvelles mesures d'embargo sur un vaste éventail de produits importés ou exportés par Moscou.

(Rédactions de Reuters, rédigé par Peter Graff, Angus MacSwan, Matt Spetalnick et Michael Perry, version française Tangi Salaün, Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)