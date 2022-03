Ukraine-Lviv bombardée, Biden traite Poutine de "boucher"

LVIV (Reuters) - Les forces russes ont pris samedi le contrôle de la ville ukrainienne de Slavoutitch, près de Tchernobyl, tandis que des explosions ont été entendues à Lviv, dans l'Ouest, et des combats de rue signalés dans le centre de la ville assiégée de Marioupol, où la France souhaite évacuer des civils.

Plus d'un mois après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, présentée par Moscou comme une "opération spéciale", l'armée russe a annoncé vendredi son intention de se concentrer sur une "libération" complète de la région orientale ukrainienne du Donbass.

Quatre tirs de roquettes ont touché Lviv, faisant cinq blessés, ont rapporté des responsables locaux. Située à 60 kilomètres de la frontière polonaise, la ville avait jusqu'ici échappé aux bombardements intensifs et aux combats qui ont dévasté certaines villes ukrainiennes proches de la Russie depuis le début de l'offensive russe, le 24 février

A Slavoutitch, où vivent les ouvriers de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, le gouverneur de la région de Kyiv, Oleksandr Pavliouk, a déclaré samedi que les troupes russes avaient pris le contrôle après avoir envahi l'hôpital de la ville et enlevé le maire. Trois personnes ont été tuées, selon le maire cité par Interfax.

A Marioupol, ville assiégée par la Russie, le maire Vadim Boïtchenko a qualifié samedi la situation de critique et signalé des combats de rue dans le centre.

Selon la vice-Première ministre ukrainienne, Irina Verechtchouk, plus de 100.000 personnes doivent encore être évacuées de Marioupol, dont le maire a discuté avec l'ambassadeur de France en Ukraine d'une éventuelle opération humanitaire évoquée vendredi soir par Emmanuel Macron.

Au total, 5.208 personnes ont été évacuées des villes ukrainiennes via des couloirs humanitaires samedi, selon un haut responsable, contre 7.331 la veille. Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président, a fait savoir dans un message en ligne que 4.331 personnes avaient quitté Marioupol.

Les forces russes ont tiré sur une installation de recherche nucléaire située dans la ville de Kharkiv, a annoncé le Parlement ukrainien dans un message publié via Twitter.

"UNE NOUVELLE BATAILLE POUR LA LIBERTÉ", DIT BIDEN

En visite en Pologne, le président américain Joe Biden a qualifié son homologue russe Vladimir Poutine de "boucher" lors d'une rencontre avec des réfugiés ukrainiens et a dit ne pas être certain que la Russie avait changé de stratégie dans la guerre, malgré l'annonce par Moscou de son intention de se concentrer sur l'est du pays.

Dans un discours à Varsovie, Joe Biden a évoqué une "nouvelle bataille pour la liberté" et estimé que la guerre contre l'Ukraine était un échec stratégique pour Vladimir Poutine.

"Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir", a-t-il lancé.

La Maison blanche a précisé que Joe Biden, par ces mots, ne demande pas un changement de régime en Russie mais estime que Vladimir "Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région". "Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie ou d'un changement de régime", a déclaré un responsable de la présidence américaine.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskova, a répondu : "Ce n'est pas à Biden de décider. Le président de la Russie est élu par les Russes."

S'exprimant par visioconférence lors de la conférence internationale du Forum de Doha, le président ukrainien Volodimir Zelensky a, pour sa part, exhorté samedi les pays producteurs d'énergie à accroître leur capacité afin que la Russie ne puisse pas utiliser ses hydrocarbures comme un moyen de "chantage" face d'autres nations.

Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, la guerre en Ukraine a fait 1.081 morts et 1.707 blessés parmi les civils.

Le bureau du procureur général d'Ukraine estime pour sa part à au moins 136 enfants le nombre d'enfants tués depuis le 24 février, date du début de l'invasion russe en Ukraine.

Reportage avec des journalistes de Reuters à Marioupol, Natalia Zinetset Maria Starkova à Lviv, Alessandra Prentice, David Ljunggren et les bureaux de Reuters dans le monde, rédigé par Lincoln Feast, Crispian Balmer et John Davison; version française Claude Chendjou et Elizabeth Pineau

