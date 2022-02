Ukraine-Macron condamne la décision de Poutine-Elysée

PARIS, 21 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a condamné lundi la décision de son homologue russe Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Emmanuel Macron a présidé lundi de défense et de sécurité nationale sur la situation en Ukraine et en Russie, alors que le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine. (Reportage Michel Rose, rédigé par Camille Raynaud)