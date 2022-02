Ukraine-Macron et Biden examinent une réponse coordonnée à l'encontre de la Russie-Maison blanche

3 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont examiné mercredi lors d'un entretien téléphonique la manière de coordonner les efforts diplomatiques visant à imposer des sanctions économiques à la Russie si elle décidait d'envahir l'Ukraine, a annoncé la Maison blanche.

"Le président Biden et le président Macron sont convenus que leurs équipes resteraient en contact étroit en ce qui concerne leur approche coordonnée et totale sur la façon de gérer cette crise, y compris lors des consultations avec leurs alliés de l'Otan et leurs partenaires européens", a indiqué la Maison blanche dans un compte-rendu de l'entretien.

Le président français Emmanuel Macron avait annoncé plus tôt qu'il s'entretiendrait "dans les prochaines heures" avec son homologue américain Joe Biden de la question ukrainienne. (Reportage Eric Beech; version française Camille Raynaud)