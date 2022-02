Ukraine: Macron promet une réaction "sans faiblesse" face à la Russie

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a assuré jeudi que la France et ses alliés répondraient "sans faiblesse" et dans l'unité à l'"acte de guerre" de la Russie à l'encontre de l'Ukraine.

"A cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité", a prévenu le président français, qui assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.

"Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse."

Les puissances occidentales doivent évoquer la situation sur le terrain lors d'une consultation du G7 convoquée dans l'après-midi par la présidence tournante allemande, d'un Conseil européen en début de soirée à Bruxelles et d'un sommet de l'Otan par visioconférence vendredi.

"En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président (russe Vladimir) Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine, il a décidé (...) de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies", a jugé le président français.

"Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine", a-t-il dit.

Emmanuel Macron a jugé que "les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays".

"Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent et nous saurons ensemble y répondre", a-t-il poursuivi.

"Je veux vous dire ma détermination à vous protéger, sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise", a promis le chef de l'Etat, appelant à "l'unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie".

Emmanuel Macron a annoncé qu'il s'exprimerait à nouveau "dans les heures qui viennent" et qu'un message de sa part serait prononcé vendredi au Parlement français.

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)