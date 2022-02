Ukraine-Macron s'est entretenu avec Biden et Johnson après un échange avec Poutine

20 février (Reuters) - Le président américain Joe Biden s'est entretenu dimanche avec son homologue français Emmanuel Macron, a déclaré la Maison Blanche, dans un contexte de craintes par les Occidentaux d'une invasion imminente russe de l'Ukraine.

Emmanuel Macron s'était entretenu auparavant avec le président russe Vladimir Poutine et, dans le cadre d'un appel distinct, avec le président ukrainien Volodimir Zelenski.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron sont convenus lors de cet échange téléphonique de la nécessité de rechercher des solutions diplomatiques à la crise actuelle autour de l'Ukraine.

A l'issue de l'entretien avec Vladimir Poutine, un porte-parole du 10 Downing Street a indiqué que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait également discuté par téléphone avec Emmanuel Macron.

"Le Premier ministre a noté que les engagements du président Poutine envers le président Macron étaient un signal positif montrant qu'il pourrait toujours être disposé à s'engager dans la recherche d'une solution diplomatique", a déclaré le porte-parole de Downing Street.

La Russie a massé selon les Occidentaux plus de 150.000 hommes au cours des quatre derniers mois au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine mais dément tout projet d'invasion de ce pays. (Reportage Jeff Mason, avec Guy Faulconbridge à Londres; version française Claude Chendjou)