Ukraine: Paris et Moscou travaillent à une réunion du Groupe de contact trilatéral, selon l'Elysée

PARIS (Reuters) - Les présidents russe et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, sont convenus dimanche lors d'un échange téléphonique sur la crise ukrainienne de travailler à la tenue d'une réunion du Groupe de contact trilatéral (Ukraine, Russie, OSCE), "dans les prochaines heures" afin de parvenir à un cessez-le feu dans l'est de l'Ukraine, rapporte l'Elysée dans un communiqué.

Les deux dirigeants se sont également accordés sur la nécessité de reprendre les travaux en "format Normandie" sur la base des récentes propositions ukrainiennes.

Ils sont convenus de la nécessité d'"un travail intense pour permettre la tenue d'une réunion du groupe trilatéral de contact dans les prochaines heures avec l'objectif d'obtenir de toutes les parties prenantes un engagement de cessez-le-feu sur la ligne de contact", peut-on lire.

Un travail diplomatique intense va être engagé "afin d'aboutir, si les conditions sont remplies, à une rencontre au plus haut niveau en vue de définir un nouvel ordre de paix et de sécurité en Europe", ajoute la présidence française.

Le groupe de contact trilatéral a été créé en 2014 pour faciliter une résolution diplomatique du conflit dans le Donbass.

