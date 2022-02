Ukraine-Pas d'avancée dans les discussions "Normandie" à Berlin

MOSCOU/KIEV, 11 février (Reuters) - La Russie et l'Ukraine ont dit avoir échoué à obtenir des avancées au cours des discussions menées jeudi à Berlin en "format Normandie" avec la France et l'Allemagne à propos du conflit dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine.

Il s'agit d'un revers pour les efforts diplomatiques plus larges destinés à apaiser la crise ukrainienne, alors que la Russie a massé plus de 100.000 soldats à la frontière, alimentant les craintes d'une offensive.

S'exprimant lors d'un point de presse nocturne, l'émissaire de la Russie a déclaré qu'il n'avait pas été possible lors des discussions de rapprocher les interprétations divergences de Moscou et de Kiev de l'accord de 2015 destiné à mettre fin au conflit entre les séparatistes pro-russes et les forces gouvernementales ukrainiennes.

"Nous ne sommes pas parvenus à surmonter cela", a déclaré Dimitri Kozak.

Aucune avancée n'a été obtenue mais les deux camps sont convenus de poursuivre les discussions, a indiqué pour sa part l'émissaire de l'Ukraine, Andreï Yermak, ajoutant que "tout le monde est déterminé à parvenir à un résultat". (Reportage Andrey Ostroukh, Natalia Zinets et Matthias Williams; version française Jean Terzian)