Ukraine-"Pas de trahison" durant la visite de Macron, dit Kiev

par Natalia Zinets et Pavel Polityuk

KIEV, 9 février (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron n'a pas essayé de dénier à l'Ukraine le droit d'aspirer à un rapprochement avec l'Occident et il est venu mardi à Kiev pour faire part d'opinions et non pas de propositions, a déclaré mercredi le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

S'exprimant lors d'un point de presse, Dimitro Kouleba a déclaré que l'Ukraine n'accepterait aucun ultimatum pour apaiser les tensions avec la Russie, qui a massé des dizaines de milliers de soldats à leur frontière.

Emmanuel Macron s'est rendu à Kiev après s'être entretenu à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine, lequel a demandé que soit bloquée une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Otan. Kiev craint qu'un tel compromis soit convenu à ses dépens.

"Il n'y a pas eu de trahison", a dit Dimitro Kouleba, ajoutant qu'un rejet des aspirations de l'Ukraine n'avait pas été évoqué.

"L'option est que quelqu'un va nous imposer quelque chose, donc il n'y aura en principe pas de conversation de la sorte. Et hier (mardi) il y a eu des échanges d'idées, pas une discussion sur des propositions spécifiques", a ajouté le chef de la diplomatie ukrainienne.

(Reportage Natalia Zinets; version française Jean Terzian)