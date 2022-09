Ukraine-Plus de 440 victimes retrouvées dans une fosse commune à Izioum, disent les autorités

15 septembre (Reuters) - Les corps de plus 440 personnes ont été retrouvés dans une fosse commune découverte à Izioum, ville d'Ukraine récemment reprise aux forces russes, a déclaré jeudi un responsable de la police régionale de Kharkiv, précisant que certaines victimes avaient péri dans des bombardements et des frappes aériennes.

Sergii Bolvinov a indiqué à Sky news que des autopsies seraient pratiquées sur tous les cadavres retrouvés.

"Je peux dire qu'il s'agit de l'un des plus grands charniers découverts près d'une grande ville située dans les territoires libérés, 440 corps étaient enterrés au même endroit", a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a tenu la Russie pour responsable, comparant la dévastation qu'il avait vu à Izioum à celle de Boutcha, localité de la banlieue de Kyiv où l'Ukraine et ses alliés occidentaux accusent l'armée russe d'un massacre de civils, ce que Moscou dément.

"La Russie laisse la mort derrière elle partout et elle doit en porter la responsabilité", a-t-il dit dans son allocution quotidienne. (Reportage David Ljunggren et Ronald Popeski, version française Bertrand Boucey et Camille Raynaud)