Ukraine-Poutine autorise une opération militaire dans le Donbass

24 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a autorisé aux premières heures de la journée de jeudi une opération militaire spéciale dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et a demandé aux forces ukrainiennes de déposer les armes et de se retirer.

Lors d'une allocution télévisée, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie n'avait d'autre choix que de se défendre contre ce qu'il a décrit comme des menaces émanant de l'Ukraine moderne.

Le président russe a également envoyé un message aux forces armées ukrainiennes.

"Je vous exhorte à déposer immédiatement les armes et à rentrer chez vous. Tous les soldats de l'armée ukrainienne qui répondront à cette demande pourront quitter librement la zone de conflit et retrouver leurs familles."

La portée de l'opération militaire russe n'était pas immédiatement connue. Un journaliste de Reuters se trouvant à Kiev, la capitale ukrainienne, a entendu des explosions et ce qui ressemblait à des tirs d'artillerie résonner au loin.

Vladimir Poutine a indiqué que la Russie réagirait immédiatement si des forces étrangères tentaient d'interférer avec ses actions et que Moscou essaierait de démilitariser et de "dénazifier" l'Ukraine.

"La Russie ne peut se sentir en sécurité, se développer et exister avec une menace constante émanant du territoire de l'Ukraine moderne", a-t-il déclaré.

Les commentaires du président russe interviennent alors que les Etats-Unis ont déclaré que près de 150.000 soldats russes se trouvaient aux frontières de l'Ukraine et alors que Moscou a reconnu l'indépendance des régions séparatistes de l'est de l'Ukraine.

"La responsabilité de toute effusion de sang incombera au régime ukrainien", a déclaré Vladimir Poutine lors de son allocution.

"Personne ne devrait douter qu'une attaque directe contre notre pays entraînera la défaite et de terribles conséquences pour tout agresseur potentiel", a-t-il ajouté. (Reportage Andrew Osborn, Polina Nikolskaya, David Ljunggren, Olzhas Auyezov, Maria Tsvetkova; version française Camille Raynaud)