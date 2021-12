Ukraine-Poutine réclame des garanties de sécurité "immédiates"

par Vladimir Soldatkin

MOSCOU, 23 décembre (Reuters) - La Russie souhaite éviter un conflit avec l'Ukraine et l'Occident, a déclaré jeudi le président Vladimir Poutine, tout en réclamant une réponse "immédiate" de Washington et de l'Otan à ses demandes de "garanties de sécurité".

"Ce n'est pas notre choix, nous ne voulons pas cela", a assuré Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse annuelle à propos de la possibilité d'un conflit avec l'Ukraine.

La Russie, a-t-il ajouté, a reçu une réponse initiale généralement positive au sujet des gages de sécurité qu'elle réclame et qu'elle a présentés de manière détaillée la semaine dernière.

Les négociations débuteront début 2022 à Genève.

Le président russe s'est toutefois montré plus agacé en évoquant comment l'Otan a selon lui "trompé" la Russie avec plusieurs vagues d'expansion depuis la Seconde Guerre mondiale, et ajouté que Moscou avait besoin de réponses rapides.

"Vous devez nous donner des garanties, et immédiatement, maintenant", a-t-il insisté.

La Russie réclame entre autres gages de sécurité que les Occidentaux promettent de renoncer à toute activité militaire en Europe de l'Est.

"Il ne doit plus y avoir de nouveau mouvement de l'Otan vers l'Est. La balle est dans leur camp", a déclaré Vladimir Poutine.

APPEL AU RESPECT DU CESSEZ-LE-FEU

La France et l'Allemagne ont publié jeudi un communiqué conjoint dans lequel elles appellent les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes à respecter totalement le cessez-le-feu instauré en juillet 2020 dans l'est de l'Ukraine.

"Nous appelons les parties à respecter le cessez-le-feu et à poursuivre les discussions sur de nouvelles mesures dans le domaine humanitaire, notamment l'ouverture de points de passage et un échange de prisonniers, ainsi que sur le reste des conclusions du sommet de Paris de 2019", était-il dit dans le communiqué.

Plus tôt dans la journée, quatre sources ont déclaré à Reuters que des mercenaires russes se sont déployés ces dernières semaines dans l'est de l'Ukraine afin de renforcer les défenses des séparatistes face aux troupes gouvernementales ukrainiennes.

Les Etats-Unis ont quant à eux rejeté les critiques formulées par Vladimir Poutine, selon qui l'attitude des Américains et de leurs alliés a contribué à l'escalade des tensions dans la région.

"Les faits montrent clairement que la seule agression que nous constatons à la frontière russo-ukrainienne est le déploiement de troupes russes et la rhétorique belliqueuse du dirigeant russe", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki.

Moscou rejette les accusations de Kiev et des Occidentaux selon lesquelles il préparerait une invasion de l'Ukraine, après avoir massé des dizaines de milliers de soldats près de la frontière ukrainienne. (Reportage Vladimir Soldatkin; version française Jean-Stéphane Brosse et Camille Raynaud)