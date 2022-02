Ukraine-Poutine va s'adresser à la nation, rapporte Russie-24

MOSCOU, 21 février (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine s'adressera lundi soir à la nation lors d'une allocution enregistrée, rapporte la chaîne de télévision Russie-24.

Le président russe avait déclaré plus tôt dans la journée que la Russie envisageait la possibilité de reconnaître l'indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, précisant toutefois qu'elles ne seraient pas annexées et intégrées formellement à son territoire.

Il avait précisé qu'une décision serait prise dans la journée.

Vladimir Poutine a participé lundi à un long entretien du Conseil de sécurité russe retransmis à la télévision, au cours duquel les participants ont fait part de leur soutien à la reconnaissance de l'indépendance des "républiques populaires" autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. (Reportage rédaction de Moscou; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot et Matthieu Protard)