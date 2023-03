Ukraine-Pression croissante sur la défense de Bakhmout-renseignement

KYIV, 4 mars (Reuters) - Les forces ukrainiennes qui défendent Bakhmout sont confrontées à une pression de plus en plus forte de la part des forces russes, a indiqué samedi le renseignement militaire britannique, alors que d'intenses combats ont lieu dans et autour de la ville de l'est de l'Ukraine.

L'Ukraine renforce la zone avec des unités d'élite, tandis que l'armée régulière russe et les forces du groupe paramilitaire russe Wagner ont progressé dans la banlieue nord de Bakhmout, a indiqué le ministère britannique de la Défense dans son bulletin quotidien de renseignements, sur Twitter.

Deux ponts clés de Bakhmout ont été détruits au cours des 36 dernières heures, a-t-il ajouté, précisant que les voies de réapprovisionnement de la ville tenues par les Ukrainiens sont de plus en plus limitées.

L'un de ces ponts reliait Bakhmout à la dernière voie de ravitaillement principale de la ville de Chasiv Yar, tenue par les Ukrainiens, à environ 13 km à l'ouest, a-t-il précisé.

Le commandement militaire ukrainien a déclaré que la Russie tentait toujours d'encercler Bakhmout, mais a ajouté qu'au cours de la journée écoulée, les forces ukrainiennes avaient repoussé les attaques russes dans la ville.

"L'ennemi ne cesse de tenter d'encercler Bakhmout", a-t-il déclaré dans sa note d'information matinale samedi.

L'artillerie russe a pilonné les dernières voies de sortie de Bakhmout vendredi, dans le but d'achever l'encerclement de la ville assiégée et de rapprocher Moscou de sa première grande victoire dans la guerre depuis six mois.

La note d'information ukrainienne indique également que des attaques russes ont été déjouées dans les villages d'Ivanivske et de Bohdanivka, tous deux situés à moins de huit kilomètres à l'ouest du centre de Bakhmout.

La prise de ces villages, de part et d'autre de la route entre Bakhmout et Chasiv Yar, mettrait la ville sur le point d'être totalement encerclée par les Russes.

VISITE DU MINISTRE RUSSE DE LA DÉFENSE

La bataille de Bakhmout fait rage depuis sept mois. Une prise russe de la ville, qui comptait avant la guerre une population d'environ 70.000 habitants et a été réduite en ruines par l'assaut, donnerait à Moscou la première grande victoire d'une coûteuse offensive d'hiver, après le recours à des centaines de milliers de réservistes l'année dernière.

La Russie affirme qu'une victoire serait un tremplin pour achever la prise de la région industrielle du Donbass, l'un des objectifs les plus importants de Moscou.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a décrit Bakhmout comme une "forteresse" début février.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a par ailleurs effectué une rare visite aux forces russes déployées en Ukraine, a indiqué son ministère samedi.

Dans une vidéo publiée par le ministère, qui a évoqué une visite dans une des formations du district militaire de l'Est, on voit Sergueï Shoigu remettre des médailles à des militaires russes et parcourir une ville en ruines en compagnie du commandant du district, le colonel-général Rustam Muradov.

Sergueï Shoigu, qui occupe le poste de ministre de la défense depuis 2012, a fait l'objet de critiques sévères depuis le début du conflit parmi les partisans de la guerre. (Reportage de Max Hunder à Kyiv, de Jose Joseph à Bangalore et des équipes de Reuters, version française Benjamin Mallet)