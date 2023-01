Ukraine-"Rien n'est exclu" sur la livraison de chars Leclerc par la France - Macron

PARIS, 22 janvier (Reuters) - "Rien n'est exclu" concernant la possible livraison de chars Leclerc par la France à l'Ukraine, a déclaré dimanche Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Paris avec le chancelier allemand Olaf Scholz.

"Pour ce qui est des Leclerc, (...) rien n'est exclu et cela s'apprécie (...) collectivement et au regard de trois critères", a dit le président français, en jugeant qu'il fallait "que ce ne soit pas excalatoire" vis-à-vis de la Russie, "que cela puisse apporter un soutien réel et efficace à nos amis ukrainiens" et que cela n'affaiblisse pas les "capacités propres de défense" de la France.

"Nous aurons du travail à conduire dans les jours et les semaines qui viennent", a ajouté Emmanuel Macron.

L'Ukraine presse ses soutiens occidentaux de lui fournir des armements lourds, notamment des chars, pour faire face à l'invasion de la Russie. L'Allemagne est notamment sous pression pour autoriser la livraison de chars Leopard mais

aucun accord

n'a pour l'instant été possible sur ce point.

Emmanuel Macron a

annoncé

le 4 janvier à son homologue ukrainien Volodimir Zelensky la livraison à l'Ukraine par la France de chars de combats légers AMX-10 RC. (Rédigé par Bertrand Boucey)